Le ciel restera voilé sur l'ensemble du département ce dimanche.

Côté températures, la minimale de 1 degré a été enregistré à Tende ce matin. Il a fait froid également sur le littoral, avec 8 degrés ce matin à Antibes et à Théoule-sur-Mer.

La maximale de 19 degrés est attendue dans l'après-midi à Saint-Sauveur-sur-Tinée et à Roquebillière. Il fera 18 degrés à Grasse et Menton et dans l'arrière-pays. 15 à 17 degrés en moyenne dans le reste du département.

Une très légère brise viendra ventiler le reste du département.

La rédaction vous souhaite un bon dimanche!