Météo: le sud-est de la France reste très sec malgré des pluies abondantes en mars à l'échelle du pays

L'Hexagone enregistre par ailleurs son 14e mois consécutif avec une température moyenne supérieure aux normales (période de référence 1991-2020).

Le mercure a ainsi été "en moyenne 2 à 4°C en dessous de la normale jusqu’au 7 mars, a ensuite été le plus souvent 1 à 5°C au-dessus des valeurs de saison, malgré un peu de fraîcheur temporaire le 15 puis les 27 et 28, avant une nouvelle hausse en toute fin de mois", indique l'institut de prévisions météorologiques dans un communiqué.

La température moyenne nationale sur l'ensemble du mois a été de 10,2°C, soit 1,1°C au dessus des normales.

Mais l'indicateur le plus attendu restait la pluviométrie, après un mois de février marqué par un record de 32 jours sans pluie.

Mars, dernier mois de la période de recharge en eau avant l'arrivée du printemps, a certes été plus arrosé, mais cela a-t-il permis de compenser les déficits et surtout d'humidifier un peu les sols après un hiver (période de décembre à fin février) marqué par un déficit de pluie de l'ordre de 25%?

En partie et pas partout, répond Météo France.

En moyenne, les pluies ont été excédentaires de plus de 40% (par rapport aux normales) à l'échelle du pays, avec notamment des cumuls une fois et demie à deux fois et demie la normale près des côtes de la Manche et des frontières du Nord, de la pointe bretonne au nord de l’Aquitaine et de l’Occitanie, voire localement plus sur le nord des Alpes.

Déficit de plus de 80% dans le Var et les A-M

Mais le point noir reste le pourtour méditerranéen, où la pluviométrie a été déficitaire de 20 à 70% du Pays basque au Languedoc-Roussillon, aux Cévennes ardéchoises et à la région PACA ainsi que sur l’ouest de la Corse. Dans le Var, les Alpes-Maritimes et le nord-ouest de la Haute-Corse, le déficit dépasse même 80%, avec un cumul mensuel resté par endroits inférieur à 10 millimètres.

Résultat: si "l’humidité des sols a retrouvé des valeurs proches de la normale à l’échelle de la France, les sols sont restés en revanche très secs sur le pourtour méditerranéen, voire extrêmement secs sur le Languedoc-Roussillon", indique Météo France.

L'indice d’humidité reste déficitaire sur 11 des 13 départements du sud-est, avec un niveau historiquement bas dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude, où l'état des sols correspond à celui de respectivement mi-juillet et fin juin.

Fin février, le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) avait annoncé que les nappes phréatiques françaises étaient à 80% à des niveaux bas ou très bas, laissant craindre une nouvelle sécheresse estivale après celle, historique, de l'été dernier.