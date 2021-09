Météo: le Gard encore très touché par les orages, 4 départements toujours en alerte orange

Durant la nuit, "les précipitations orageuses se sont nettement renforcées sur le Gard et l'Ardèche, et il est tombé localement jusqu'à 80 à 100 mm de pluie en quelques heures dans les régions d'Alès et Aubenas", selon Météo France.