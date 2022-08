⚠️ Vigilance météo "jaune"🟡 pour des orages⛈️ ce dimanche 21 août de 14h à 21h pour les vallées Roya, Tinée et Vésubie. Localement, possibles rafales de vent, grêle et intensités pluvieuses. Retour au calme en fin de soirée.



Restez vigilants et consultez le site de Météo France pic.twitter.com/zZVklpueAv