Météo France active la vigilance rouge aux orages dans deux départements

Des pluies diluviennes attendues. Météo-France a placé mardi le Gard et l'Hérault en vigilance absolue, en raison d'"orages stationnaires" et de volumes de précipitations exceptionnels, tandis que 25 départements du Centre-Est et du Nord-Est restent en vigilance orange aux orages mardi soir.

Dans les deux départements du Sud, "les orages stationnaires se sont bien mis en place" et "l'intensité exceptionnelle des précipitations observées nécessite un passage en vigilance rouge", annonce le service météorologique.

250 mm de pluie attendus

"On relève actuellement des valeurs de plus de 150 mm sur le sud-est de l'Hérault et la région de Sommières", précise Météo-France dans son bulletin de 16h15.

"Actuellement l'épisode concerne la région de Montpellier. Dans les heures à venir il peut encore tomber 100 mm supplémentaires, portant les cumuls de pluie sur l'épisode à des valeurs maximales entre 200 mm et 250 mm", ajoute le service météo national.

La fin de cet épisode d'orages stationnaires, "le premier de la saison" note Météo-France, "est attendue vers 22 heures". "D'autres cumuls de pluie pourront se rajouter mais le plus fort devrait donc être passé."

La population invitée à rester à la maison

La vigilance rouge aux orages est activée en cas de "très violents orages, susceptibles de provoquer localement des dégâts très importants", en particulier "sur les habitations, les parcs, les cultures et plantations".

Les populations sont alors invitées à rester chez elles, dans un bâtiment en dur, et à ne pas utiliser leur véhicule.

Par ailleurs, des orages se développaient mardi après-midi à partir du Massif Central. Ils devraient remonter "rapidement (...) vers le nord de Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté et jusqu'aux frontières allemandes".

"Ces orages seront en général assez brefs mais parfois violents avec des rafales de vent soutenues (voisines de 100 km/h), de la grêle et de très fortes intensités de précipitations donnant localement des cumuls assez importants", a annoncé Météo-France, justifiant le placement de 25 départements de ces régions en vigilance orange.

"L'amélioration interviendra rapidement à l'arrière de cette nouvelle vague orageuse et se généralisera dans la nuit."