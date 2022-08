Météo: du soleil et des conditions estivales ce dimanche

Le vent est faible le matin. À la mi-journée et cours d’après-midi, le vent marin reprend le relais et ventile plus ou moins le département jusqu’en début de soirée.

Côté températures, entre +28 et +30 degrés attendus en moyenne sur la bande littorale et dans les terres. On atteindra les 30 degrés localement dans l'arrière-pays. Côté vallées du haut-pays, on attend +23 à +27 degrés.