Météo: de belles éclaircies et quelques nuages dans l'arrière-pays

Côté vent, il sera faible en cette matinée, pas plus de 15 km/h attendus dans la journée.

À la mi-journée et cours d’après-midi, la formation de nuages s'intensifiera et prendra de l'ampleur sur les reliefs de l'arrière-pays. Des averses localisées ne sont pas exclues à la mi-journée, ainsi que des orages dans l'intérieur du département en fin de journée.

Les températures maximales dans les vallées intérieures serotn de 18 à 20 degrés. Sur la côte on atteindra localement les 21 degrés.

Dans les vallées du haut-pays (vers les massifs montagneux), on attend des températures plus douces comprises entre 12 et 15 degrés.