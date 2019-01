Mario Balotelli, Château Diter, Médecin jugé pour agressions sexuelles: voici votre brief info de ce mardi matin

Mario Balotelli vers l'OM, c'est bon? Cette fois, c’est la bonne. Après plus de six mois de feuilleton, Mario Balotelli est sur le point de s’engager jusqu’à la fin de saison avec l’Olympique de Marseille, club qu’il voulait déjà rejoindre l’été dernier. "Ils ne sont plus très loin d'un accord", nous a confié un proche du dossier.

Château Diter, le propriétaire prêt à démolir? Patrick Diter, propriétaire à Grasse (Alpes-Maritimes) d'un vaste palais de style Renaissance, condamné en première instance à détruire l'ensemble des constructions réalisées sur sa propriété depuis 2006, a reconnu lundi en appel des "erreurs", laissant entendre qu'il était prêt à la démolir.

Le médecin est-il coupable d'agressions sexuelles? Il a la soixantaine passée, une vie de père de famille rangé, des décennies de valeureux services derrière lui et un casier judiciaire vierge. Voilà pourtant ce praticien mentonnais jugé pour agressions sexuelles par "personne ayant autorité" devant tribunal correctionnel de Nice qui rendra son jugement le 25 février.