Mais pourquoi fait-il aussi chaud en ce moment dans les Alpes-Maritimes et le Var?

Du soleil, un ciel bleu et des températures qui avoisinent les 25 degrés tout au long de la journée... On se croirait presque encore un peu en été. Exemple? Ce mardi 18 octobre, il faisait plus de 24° à Nice. Dans le Var, le thermomètre est même monté jusqu'à 28 degrés au Luc et à Brignoles. On enregistrait également 26 degrés sur la côte à Rayol-Canadel-sur-Mer. Des températures qui restent actuellement bien au-dessus des normales de saison sur la majeure partie de la France. Avec des records de températures battus le week-end passé, cette nouvelle salve de chaleur devrait se poursuivre encore quelques jours. Mais pourquoi des températures aussi élevées ? La France est touchée parce que l'on appelle la "plume de chaleur encordée". Un phénomène qui devrait s'estomper d'ici à vendredi 21 octobre.

Été sans fin! Nvelle salve de records chauds très probable cette semaine sur @sudouest 🇫🇷, voire 🇪🇺 de l'ouest.

Nous avons eu des #DomeDeChaleur #PlumeDeChaleur. En route vers une variante: la #PlumeDeChaleurEncordée. Quelle dynamique, quel lien avec #ChangementClimatique?

Un🧵👇 pic.twitter.com/dnpTbfLBuP — Christophe Cassou (@cassouman40) October 16, 2022

Qu'est-ce que la "plume de chaleur"? Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS a expliqué le phénomène que connaît la France depuis quelques jours, via son compte Twitter. La plume de chaleur correspond selon ses explications: "au transport d'un air chaud et sec par des vents du Sud." Un air chaud qui arrive en France en cette moitié de semaine, notamment ce mercredi 19 octobre. La particularité de cette plume de chaleur, en plus de la hausse des températures, c'est l'étendue du phénomène sur une zone géographique particulièrement large. On ne parle alors plus de phénomène localisé mais "d'ondulations de plume de chaleur", sur l'ensemble du territoire.

La #PlumeDeChaleur correspond au transport/advection d'un air chaud & sec par des vents de Sud. L'air chaud qui va toucher la 🇫🇷 a mi-semaine vient des subtropiques: on parle de vague de chaleur advective. Voyez-vs l’aspiration d'air chaud sur cette carte du mer. 19 Oct.?

2/ pic.twitter.com/kigQxhpcSj — Christophe Cassou (@cassouman40) October 16, 2022

"C'est une configuration classique mais elle devrait déboucher sur des niveaux de chaleur rarement atteints pour une mi-octobre", explique auprès de nos confrères du Monde François Jobard, prévisionniste pour Météo-France. Ce mardi 18 octobre, les températures seront encore élevées, en particulier en Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées, où le seuil de chaleur fixé à 25 °C sera atteint ou dépassé, avec des pointes à 29 °C possibles entre les Landes et le Pays basque. Des valeurs largement au-dessus des normales qui ont été accompagnées d'un ciel dégagé et un temps ensoleillé sur les deux tiers sud du territoire. Selon les prévisions de MétéoFrance, les températures devraient commencer à baisser à partir de jeudi et vendredi.