L’ouragan le plus puissant jamais observé dans l'Atlantique en route vers les côtes européennes

Il est l’ouragan le plus puissant jamais observé sur la côte Est de l’Atlantique, et prend une trajectoire inhabituelle. Lorenzo, classé en catégorie 5 (le plus haut niveau) ce dimanche puis rétrogradé en niveau 2 depuis, pourrait frapper l'archipel des Açores puis les côtes britanniques en milieu de semaine.

Longtemps, on a craint qu'il puisse même atteindre la Bretagne vendredi prochain, mais ce lundi, l'hypothèse était quasiment totalement écartée, grâce aux effets d'un anticyclone quasiment centré sur la France, dévoile Ouest-France.

Le phénomène reste néanmoins surveillé avec la plus grande prudence par les services météorologiques européens, puisque le phénomène peut encore générer des vents de plus de 200km/h et de fortes pluies.

Cette semaine, le cyclone Lorenzo a entraîné le naufrage d’un remorqueur, le Bourbon Rhode au large de la Martinique.

Onze de ses marins étaient ce lundi toujours portés disparus.