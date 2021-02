Les prévisions météo de la semaine dans les Alpes-Maritimes

Oscillant entre soleil et averses, le temps sera mitigé dans le département des Alpes-Maritimes entre le lundi 8 et le dimanche 14 février. On récapitule.

Lundi Cette nouvelle semaine commence avec du soleil, parfois voilé, sur l'ensemble de la Côte d'Azur. Le temps se dégradera en début de soirée avec l'apparition de pluies éparses. Les rafales pourront atteindre 55km/h sur le littoral, dans l'après-midi, mais n'excéderont pas 15km/h pour le reste du territoire. Concernant les températures, Météo France annonce une pointe à 11°C ce lundi matin à Menton et une moyenne départementale de 11 à 13°C dans l'après-midi. Mardi Une météo similaire attend les maralpins ce mardi. Du soleil tout au long de la journée puis de la pluie dans la soirée. Le vent sera léger dans les Alpes-Maritimes, excepté des pointes à 40 et 45km/h à Grasse et Théoule-sur-Mer. Une très légère hausse des températures, avec entre 7 à 10°C dans la matinée et jusqu'à 14°C annoncés pour l'après-midi, sur la côte. Mercredi Cette fois, c'est l'inverse. Mercredi commencera sous la pluie, tandis que le ciel s'éclaircira dans l'après-midi pour laisser passer les derniers rayons du soleil en début de soirée. Un vent violent se lèvera dès les premières heures de la journée dans le nord du département. Les rafales, pouvant atteindre 65km/h, se déplaceront sur la quasi totalité des Alpes-Maritimes au fur et à mesure des heures. Côté températures, Météo France prévoit entre 6 et 12°C dans l'arrière-pays et entre 9 à 14°C sur le littoral. Jeudi Bonne nouvelle, le soleil brillera du matin jusqu'au soir dans toutes les Alpes-Maritimes. En revanche, le vent continuera à souffler jeudi matin dans le nord du département. Des rafales entre 40 et 65km/h sont annoncées. Des températures négatives sont prévues dans la matinée dans les secteurs de Saint-Etienne-de-Tinée, Tende et Guillaumes. À l'inverse, il fera 15°C dans l'après-midi à Théoule-sur-Mer. Vendredi Le répit aura été de courte durée. Les nuages, éparses puis menaçants, seront de retour dans les Alpes-Maritimes ce vendredi mais il ne devrait pas pleuvoir. Il fera un peu plus frais que les jours précédents avec -8°C à Saint-Etienne-de-Tinée et 7°C sur le littoral dans la matinée, puis jusqu'à 12°C seulement dans l'après-midi. Week-end Si les prévisions peuvent encore évoluer, Météo France annonce pour l'instant de rares averses samedi mais un dimanche radieux sur l'ensemble du département.