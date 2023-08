Parcs, jardins, cimetières et sentier du littoral fermés ce dimanche à Nice en raison de la météo

"Afin de garantir la sécurité de tous, les parcs et jardins ainsi que le sentier du littoral fermeront dès 11 heures ce jour. Les cimetières ainsi que les espaces publics précédemment cités resteront fermés demain et ne rouvriront qu’une fois les conditions météorologiques améliorées et après inspection des différents sites", indique la Ville de Nice dans un communiqué ce dimanche.

Depuis ce matin, 6 heures, les Alpes-Maritimes sont en vigilance jaune aux orages, pluie-inondation et crues.



A partir de 20 heures, l'alerte concernant le phénomène orages passera en orange et le restera jusqu'à 16h ce lundi.