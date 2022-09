Le département avait été placé en vigilance jaune aux orages pour le début de soirée. Et pour cause, des orages et éclairs ont éclairé le ciel de Nice aux alentours de 20H30.

Météo France a en effet relevé une fort activité électrique au large de la Côte d'Azur et notamment vers Èze.

La vigilance jaune aux orages est maintenue, le département est également placé en vigilance jaune pour les risques de pluie et inondations, tout comme le département voisin des Alpes-de-Haute-Provence.

Des images impressionnantes partagées et relayées par les internautes sur les réseaux sociaux. Voici quelques une d'entres elles.