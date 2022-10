Les images impressionnantes de la mini-tornade qui a ravagé deux villages de la Somme et du Pas-de-Calais

Une partie de la toiture de l’église n’a pas non plus résisté face à la force du vent, rapporte nos confrères de La Voix du Nord, et l’électricité a également été coupée, alors que des fils électriques se trouvent au sol.

Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal pour les habitants des Hauts-de-France. Même si l'ampleur des dégâts reste encore difficile à mesurer, aucune victime n'est à déplorer. La mini-tornade laisse derrière elle des villages sinistrés et des images impressionnantes, largement relayées sur les réseaux sociaux.

Dimanche 23 octobre, vers 19H00, des intempéries ont touché les Hauts-de-France, un phénomène qualifié par la préfecture comme "de fortes rafales de vents de type tornades". Toitures arrachées, arbres déracinés, murs effondrés... La mini-tornade a littéralement balayé les villages de Bihucourt et Conty.

Imposante supercellule tornadique sur le sud du Pas-de-Calais ce dimanche 23 octobre, vue par son flanc oriental depuis le département du #Nord , à l'heure où la #tornade frappait #Bihucourt . Éclairs incessants et mammatus au sud du mésocyclone (à gauche sur la photo). © Keraunos pic.twitter.com/ENxu4SyRQx

"On a une trentaine d’interventions en cours, une quarantaine de maisons impactées dont certaines ont eu la toiture arrachée", ont-ils affirmé.

"C’est comme si on était aspiré, a raconté une autre femme. À un moment, on pensait que c’était de la grêle qui tombait mais c’était en fait les tuiles du hangar du voisin qui s’étaient envolées", a-t-elle ajouté.

"Le potentiel tornadique sur le nord du pays était sensible ce dimanche", rappelle sur Twitter Keraunos, un observatoire des orages et des tornades en France.

⚠️ De nouvelles images publiées sur Facebook montrent des dégâts considérables sur la commune de Conty dans le département de la Somme. Une possible #tornade serait à l’origine de ces destructions. Terrible après-midi dans les Hauts-de-France. Credit: Jacky Demarcy pic.twitter.com/kOY6K4KXaL

Dans les zones les plus durement touchées et avec des dégâts importants, des relogements ont été nécessaires. Selon la préfecture du Pas-de-Calais: "le relogement d’environ 150 habitants. Le maire a ouvert la salle des fêtes pour pouvoir prendre en charge les habitants. Des arbres et des poteaux électriques sont tombés sur la chaussée, présentant un danger".

Outre cette tornade importante, le nord de la France a été frappé ce dimanche après-midi par de violents orages, aucun de ces départements n'avait été placé en vigilance orange par Météo France, mais avait cependant alerté sur un risque "de violentes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h, de grosse grêle et de fortes intensités de précipitation". Ce lundi, ce sont 20 départements qui ont été placé en vigilance, principalement dans l'Est et le Massif Central.