Début d'inondation en Italie, les équipes de Formule 1 contraintes d'évacuer le circuit d'Imola

Alors que le Grand Prix d'Italie est prévu ce dimanche 21 mai, les préparatifs ont été fortement perturbés. Les équipes des différentes écuries ont du évacuer les lieux à cause de pluies torrentielles et d'un début d'inondation à cause de la dépression météorologique qui s'abat sur l'ensemble du pays.