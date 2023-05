Les Alpes-Maritimes sont à nouveau placées en vigilance jaune aux orages ce jeudi 11 mai. Le ciel sera dégagé avec de belles éclaircies ce matin, mais s'assombrira rapidement dans l'après-midi, en particulier dans l'après-midi.

La vigilance débutera à partir de 15 heures. Selon les prévisions de Météo France, des averses de grêle sont attendues sur les reliefs et dans l'arrière-pays. Côté littoral, le temps sera un peu plus clément avec tout de même de la pluie par endroits, notamment vers Nice et Menton. Le soleil devrait dominer du côté d'Antibes et de Théoule-sur-mer.

Pour les températures, la maximale de 23 degrés est attendue à Théoule-sur-Mer. Il fera 22 degrés à Menton, Antibes et Sain-Sauveur-sur-Tinée. 19 degrés en moyenne sur le reste du département.

Lé rédaction vous souhaite une bonne journée!