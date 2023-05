Les Alpes-Maritimes frappées par des orages la nuit dernière: vos plus belles photos des éclairs

La saison des orages est ouverte. La foudre a frappé le sol des Alpes-Maritimes dans la nuit de vendredi à samedi.

Plusieurs dizaines d'impacts de foudre ont été recensés par Keraunos, l'Observatoire français des tornades et des orages.

Nice, secteur le plus touché

Dans le détail, c'est le secteur de Nice qui a été le plus touché, avec plus d'une dizaine d'impacts. Et malgré l'horaire nocturne, plusieurs photographes n'ont pas hésité à sortir leur matériel pour capturer ces premiers éclairs de l'année.

L'orage au large du port de Nice dans la nuit de vendredi à samedi. Photo Yohan Slama.

L'orage au large d'Antibes. Photo Denis Huber.

Les Alpes-Maritimes en vigilance jaune aux orages

De nouvelles opportunités sont offerts aux amateurs de photographie. Météo France a placé, ce samedi, de 11 heures à 19 heures, les Alpes-Maritimes en vigilance jaune aux orages.

Des averses de grêle sont aussi possibles.

Plusieurs éclairs au large d'Antibes. Photo Denis Huber.

Superbe cellule orageuse vers 3h40 la nuit dernière au large du #Var/#AlpesMaritimes avec trombe marine photographiée par Janis Brossard. #orage pic.twitter.com/U408BdAbVq — Keraunos (@KeraunosObs) May 13, 2023