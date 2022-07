Les Alpes-Maritimes encore en vigilance orange canicule ce lundi, 8e jour consécutif

Et de 8. Météo France a prolongé le placement des Alpes-Maritimes vigilance orange canicule jusqu'à lundi 24 juillet. Cela fait maintenant 8 jours consécutifs que le département est alerte aux chaleurs extrêmes.

"Les températures observées ce dimanche après-midi sur la région sont fréquemment comprises entre 35 et 38 degrés dans l'intérieur des terres. Sur le littoral on avoisine 30 à 33 degrés", a justifié Météo France.

La journée de lundi se profile sur les mêmes bases. "Les températures de la nuit prochaine sont toujours élevées, 21 à 25 degrés près du littoral. Les températures maximales de la journée de lundi restent semblables aux jours précédents entre 31 à 33 degrés, très localement 35 degrés dans l'intérieur", promettent les prévisionnistes.

Plus d'une semaine d'alerte canicule, première tension aux Urgences

Dans un live-tchat organisé par Nice-Matin ce mercredi, Ga¨etan Heymes, prévisionniste à Météo France avait annoncé que les températures caniculaires devraient continuer ces "prochains jours" dans les Alpes-Maritimes.

"On va rester sous cette vague de chaleur, pendant encore au moins une semaine. Ça va être des températures supérieures à 20 degrés la nuit dans les centres urbains et près du littoral, avec des températures qui seront comprises entre 35 et 38 degrés. C'est donc un phénomène durable", a-t-il analysé.

Le département des Alpes-Maritimes est en vigilance orange canicule depuis dimanche 17 juillet.

Les populations les plus vulnérables commencent à affluer aux urgences. Depuis mardi, deux patients sont hospitalisés en "réa" à la suite des coups de chaleur. "On accueille chaque jour en moyenne 20 personnes âgées de plus qu’en temps normal. Elles arrivent déshydratées, en situation d’hyperthermie", a expliqué le Dr Pierre-Marie Tardieu à la tête du pôle Samu-Urgences du CHU de Nice.