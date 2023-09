Les Alpes-Maritimes en vigilance jaune ce samedi: à quoi doit-on s'attendre?

Des orages et de la pluie. Il faudra donc sortir les imperméables et les parapluies, ce samedi matin, dans les Alpes-Maritimes. Météo-France prévoit un temps perturbé sur l'arc méditerranéen au cours de la nuit de vendredi à samedi avec une dégradation pluvio-orageuse en seconde partie de nuit de vendredi à samedi.

Soyez prudents toutefois, car les prévisionnistes indiquent qu'une grande incertitude demeure cependant sur les cumuls et sur la localisation. Des orages pourraient être ponctuellement accompagnées de fortes rafales de vent, en particulier sur les départements côtiers.

En matinée, le temps sera gris. En effet, les pluies orageuses de la nuit, temporairement très soutenues dureront jusqu'en matinée sur le bassin méditerranéen. Dans l'après midi, le soleil fera son apparition avec un ciel légèrement voilé.

Concernant les températures, ce samedi matin, il faudra compter entre 22 et 23 sur le littoral et 13 et 17 degrés, dans l'arrière pays. L'après-midi, les températures vont remonter et afficheront entre 22 et 23 degrés, dans le département.