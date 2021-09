Les Alpes-Maritimes en vigilance jaune aux orages dès la mi-journée

Les dernières prévisions de Météo-France ne sont pas alarmistes et évoquent une arrivée de la pluie dans la nuit de samedi à dimanche dans les Alpes-Maritimes. D'ici là, quelques nuages mais du soleil et un temps sec, d'après les dernières projections de l'institut.

Pourtant, le département est bien placé en vigilance jaune aux orages de 12h à 18h.

Une vigilance levée pour la soirée, avant d'être réactivée dès 3h du matin et doublée d'une alerte "pluie inondation", indiquant que les cumuls attendus pourraient être importants.

Un dimanche très perturbé

Météo-France mentionne une "dégradation orageuse à surveiller en fin d'après-midi et soirée du Sud-Ouest vers le Massif central, et surtout autour du Languedoc la nuit et matinée suivante avec un risque d'orages stationnaires jusqu'en plaine".

Ces orages devraient déborder sur la Côte d'Azur dans la journée de dimanche, n'épargnant ni le littoral ni le relief.