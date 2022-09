Les Alpes-Maritimes échappent (pour l'instant) à la vigilance orange, le département toujours en alerte jaune

"Des orages vont continuer à se développer sur les bords de la Méditerranée, surtout marqués avec des précipitations intenses", a indiqué l'organisme de surveillance météorologique vers 15h00.

Les Alpes-Maritimes restent pour l'instant en vigilance jaune.

Météo-France redoute aussi "de la grêle, des rafales sous orages et une activité électrique intense".

Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls pourront atteindre ponctuellement 100 à 120 mm localement, et jusqu'à 150 mm sur le Gard.

Dans ce département, les pompiers du Gard ont indiqué à l'AFP que la première vague d'orages n'a pas fait de dégâts importants, à part un plancher de 50 m2 qui s'est effondré sans faire de victimes.

Une seconde vague est attendue vers 18h00, les pompiers restant mobilisés.

Violents orages dans le Gard et le Vaucluse

Toujours dans le Gard, le ramassage scolaire a été anticipé à 16h00 pour tous les établissements du département, avec un arrêt généralisé des cours à cette même heure. Les parents dont les enfants ne bénéficient pas de service de ramassage scolaire sont également invités à récupérer leurs enfants à 16 heures.

Dans le Vaucluse, la préfecture prévient que sous l'effet d'orages localisés qui pourraient donner de forts cumuls de pluie, "une montée subite des cours d’eau placés en vigilance jaune et de leurs affluents non surveillés par le service de prévision des crues est possible" et recommande donc de s'éloigner des cours d'eau.