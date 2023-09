Le beau temps se poursuit ce mardi 5 septembre. Les conditions restent ensoleillées dans les Alpes-Maritimes même si quelques nuages resteront visibles.

Si le vent sera faible tout au long de la matinée, des brises maritimes vont ventiler le département à partir de la mi-journée, avec des rafales allant jusqu'à 25 voire 35 km/h localement.

Jusqu'à 30 degrés attendus

Côte températures, les maximales iront de 26 à 28 degrés de Nice à Menton et de 27 à 29 degrés dans le reste du département. Il pourra, dans l'intérieur des terres, faire localement 30 degrés.

Nous fêtons les Raïssa, et comme le dit le dicton: "Septembre se montre souvent comme un second et court printemps".