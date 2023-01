Le Var et les Alpes-Maritimes placés en vigilance vagues-submersion ce mardi

Conséquence de quoi, dans le Var et les Alpes-Maritimes, les littoraux vont être battus par les vagues, indiquent les services de Météo-France.

Une nouvelle perturbation causera une météo agitée, ce mardi. Ce mauvais temps est accompagné d'un vent fort de secteur ouest de 90 à 100 km/h dans l'intérieur de l'Aquitaine à l'Occitanie, sur le littoral provençal et la Corse.

Attention, si vous devez circuler sur les littoraux varois et azuréen, ce mardi 17 janvier. Météo-France a placé le département du Var en vigilance orange vagues-submersion à compter de ce mardi midi. Dans les Alpes-Maritimes, la vigilance sera jaune.

Et si les services météorologiques placent les départements sous vigilance, c'est que les très fortes vagues pourront avoir des conséquences au niveau du rivage, comme de grosses vagues, ou des projections de galets et de macro-déchets.



Les circulations routière et ferroviaire sur les axes longeant le littoral peuvent ainsi être perturbées.