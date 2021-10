Le Var en vigilance jaune pluie-inondation et orages, le préfet interdit l'accès aux zones incendiées cet été

Alors que le Var a été placé en vigilance jaune pluie-inondation et orages, le préfet a décidé également d'interdire pour ce week-end de la Toussaint l'accès aux zones forestières qui ont brûlé cet été pendant l'incendie de Gonfaron.

"Les arbres incendiés durant cet été sont fragiles et pourraient tomber sous l’effet cumulé du vent et des averses. Les cumuls de pluie prévus ce week-end sur le massif des Maures risquent également de provoquer des glissements de terrain par l’absence de végétation et de rendre les pistes impraticables", précise la préfecture du Var dans un communiqué.

Les communes de Gonfaron, Les Mayons, Vidauban, La Garde-Freinet, Grimaud, Cogolin et la Môle sont concernées par l'arrêté préfectoral pris par Evence Richard.

Un épisode méditerranéen à venir dans le Var et les Alpes-Maritimes

Météo France a alerté jeudi sur un potentiel épisode méditerranéen à venir pour ce week-end de la Toussaint dans le Var et les Alpes-Maritimes.

Le Var a également été placé en vigilance jaune pluie-inondation et orages ce vendredi après-midi jusqu'à 18h, puis le sera à nouveau à partir de samedi à 3h du matin jusqu'à dimanche minuit.

A Hyères, où une trombe marine a été aperçue ce vendredi après-midi, les précipitations ont déjà occasionné des cumuls de 60 millimètres lors des quatre dernières heures.

Ce week-end, des cumuls par heure de 5 à 10mm sont attendus, et jusqu'à 20mm localement sous les orages.

La préfecture du Var appelle à faire preuve d'une grande vigilance lors de l'épisode méditerranéen et notamment à proximité des cours d'eau.