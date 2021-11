Le temps se couvre ce dimanche sur la Côte d'Azur

Après plusieurs jours d'un franc soleil et d'une inhabituelle douceur, le temps se gâte (un peu) ce dimanche 21 novembre sur la Côte d'Azur.

Après une matinée globalement ensoleillée, le ciel s'ennuage au fil de la journée. Des averses sont même prévues par Météo-France la nuit prochaine.

Le mercure perd quelques degrés et affiche des valeurs plus conformes aux normales de saison sur le littoral, où on attend 17°C au meilleur de la journée. Dans l'arrière-pays, il fait encore jusqu'à 15°C par endroits.