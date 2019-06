Le pire est encore à venir... Voici le guide pour survivre à cet épisode de canicule

Que faire en cas de fortes chaleurs?

- Évitez de rester en plein soleil;

- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-17h). Essayez, si possible, de respecter l’heure de la sieste en se reposant dans un lieu frais;

- Évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses énergiques trop importantes (jardinage, bricolage…) ainsi que les efforts physiques;

- Portez un chapeau, des vêtements légers (coton), amples et de couleur claire;

- Maintenez votre logement au frais (fermez les fenêtres et volets/stores la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais);

- Pendez un linge humide devant une fenêtre ouverte;

- Si la température à l’intérieur dépasse 32°C, le ventilateur n’agit pas contre la chaleur accablante car il brasse l’air sans le rafraîchir et accélère la déshydratation;

- Arrosez, si possible, le soir après le coucher du soleil votre terrasse, balcon, en particulier ceux orientés à l’ouest;

- Vérifiez le bon fonctionnement de votre réfrigérateur.

Rafraîchissez-vous

- Prenez régulièrement des douches ou des bains frais (mais pas froids);

- Humidifiez votre corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette;

- Passez 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais.

Buvez et continuez à manger

- Buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour;

- Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif;

- Aidez les personnes âgées, les enfants et les nourrissons à s’hydrater;

- Évitez de boire de l’alcool, du café, du thé, des sodas ainsi que des boissons sucrées car ces boissons favorisent la déshydratation;

- Mangez en quantité suffisante en favorisant une alimentation froide et riche en eau (fruits, crudités…);

- Évitez de rester près d’une source de chaleur.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

- Pour toute prise de médicaments, même s’ils sont en vente sans ordonnance;

- Pour tous symptômes inhabituels.

Sollicitez de l’aide

- Au travail, restez vigilant pour vous-même et pour vos collègues;

- Donnez régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osez leur demander de l’aide;

- En cas de malaise contactez les sapeurs-pompiers (112).