Le département du Var placé en vigilance jaune "orages" ce jeudi 16 septembre

Attention si vous devez prendre la route ou effectuer des activités en plein air. Meteo France vient de placer le Var en vigilance jaune en raison d'orages attendus dans le département.

Au cours de la nuit, les orages atteindront le Var par l'Ouest et se décaleront vers l'Est. "Ils peuvent être localement assez forts", précise la Préfecture.

De la grêle et de fortes rafales de vent attendues

Ce jeudi 16 septembre, après une accalmie relative, de nouveaux orages possiblement forts se produiront localement en cours de matinée et après-midi. Le risque concerne toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les orages les plus forts seront accompagnés de fortes averses de pluie, de l'ordre de 40 à 60 mm en peu de temps. De la grêle et de fortes rafales de vent sont attendus. Sur l'épisode, entre ce soir et demain, localement les cumuls pourraient atteindre 50 à 80 mm.

Prudence donc, si vous devez être dehors. Le préfet rappelle qu'à l'approche d'un orage, il vous faut vous mettre à l'abri, éviter de s'abriter sous les arbres et rentrer les objets susceptibles de s'envoler. Il faut également éviter les promenades en forêt, éviter d'utiliser les appareils électriques et les téléphones.