"Le climat va toucher toute notre vie quotidienne", avertit la géographe niçoise Magali Reghezza

Inondations, feux, canicules: le sud-est de la France est particulièrement mis à rude épreuve par le changement climatique. Comment ce dernier se traduit-il sur notre territoire? Existe-t-il des solutions pour l’appréhender au mieux? La géographe Magali Reghezza, spécialiste des risques naturels, de la vulnérabilité urbaine et des stratégies de gestion, analyse la situation.

Comment le changement climatique se traduit-il sur notre territoire?

Les Alpes-Maritimes sont exposées à des risques qui ont toujours existé mais qui vont être plus fréquents, plus précoces et plus intenses. Il suffit de regarder autour de soi pour voir les conséquences du réchauffement climatique. Vous avez, par exemple, des mimosas qui fleurissent plus tôt, les arbres qui bourgeonnent précocement aussi, puis qui gèlent à cause des gelées tardives. La sécheresse fait d’importants dégâts. Prenez les oliviers, qui sont des arbres typiques du Sud et souffrent particulièrement actuellement: certains ne produisent plus de fruits. Le retrait-gonflement des argiles s’accentue: c’est un phénomène avec la sécheresse qui crée une contraction des sols argileux, qui regonflent avec la pluie. Les mouvements du sol provoquent des fissures dans les habitations ou sur les dalles.

Les conséquences varient donc du littoral à l’arrière-pays?

Dans l’arrière-pays, de moins en moins de neige, des feux, des chutes de pierres, des glissements, des inondations: prenez l’exemple de la tempête Alex. Sur le littoral, on a les inondations, mais aussi les effets de l’augmentation du niveau de la mer On assiste à des "coups de mer" vers Antibes. La Méditerranée souffre également: la température est anormalement haute, 30°C. C’est terrible pour la faune et la flore. Les pêcheurs ne cessent d’alerter sur ce phénomène. Les défis sur notre territoire sont nombreux: l’eau, la biodiversité, la chaleur urbaine, les transports, les bâtiments, l’énergie, l’agriculture, le tourisme.

Comment adapter nos territoires?

Les communes doivent travailler main dans la main entre elles et avec le Département, la Région, l’État. La question est: comment faire avec les héritages que nous avons? Il y a une périurbanisation monstrueuse dans les A.-M., on ne va pas la supprimer, mais doit-on continuer comme ça? Doit-on "dé-densifier" le littoral pour repeupler l’arrière-pays? Mais comment faire pour les transports et l’énergie? Sur le littoral, comment on va rénover les logements? Il faut adapter les territoires aux besoins de ceux qui l’habitent, en anticipant.

Des exemples de mesures qui pourraient être prises?

Concernant la mobilité, on peut mettre en place des navettes collectives à la demande pour les personnes âgées. Les transports en commun sont essentiels sur plusieurs points. Ils permettent déjà de réduire le recours aux transports individuels, et donc les émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut voir plus loin. Une personne âgée qui sort de chez elle, c’est une personne mobile, qui reste autonome, qui voit du monde. Dans les transports en commun, le lien se développe, les gens se croisent. Aux États-Unis, on a végétalisé des espaces, les gens sont devenus moins sédentaires, sont plus sortis de chez eux pour discuter et se réapproprier l’espace public, ont gagné en santé. Chaque mesure doit être vue dans sa globalité.

Heureusement, nous avons des ressources locales…

Bien sûr. J’ai grandi dans les Alpes-Maritimes. Quand j’étais petite, on entendait les grenouilles le soir dans les bassins. Aujourd’hui, ces bassins ont été remplacés par des piscines. Plus de grenouille. Mais des moustiques. Nous avons un rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité. Dans les jardins, on peut, par exemple, laisser des carrés avec de la végétation qui permette la pollinisation. Stocker l’eau de pluie et restaurer les bassins, et voir revenir les grenouilles. Notre territoire a des techniques et des savoir-faire dans de nombreux domaines. Prenez les murs en pierres sèches: ce sont des structures souples, vivantes, plus résistantes aux pluies abondantes, qui laissent s’infiltrer l’eau, par exemple.

On ne traite pas assez les causes du problème?

Non, on soigne les symptômes plutôt que de s’attaquer aux causes profondes. Les gens doivent comprendre que les solutions sont systémiques. Réhabiliter des bâtiments pour qu’ils cessent d’être des passoires thermiques, c’est un défi dans les Alpes-Maritimes. Cela tombe bien: le secteur du Bâtiment est l’un des premiers secteurs économiques locaux. S’attaquer à la rénovation, ça permet aussi de relancer l’emploi. À condition que l’on forme des professionnels. Cela veut dire que les lycées, les entreprises doivent travailler ensemble pour redéfinir la formation dans ce domaine. Plus on retarde l’action sur le climat, plus on va multiplier les crises et devoir y répondre dans l’urgence. Changer les pratiques au quotidien, en revanche, cela signifie investir dans le futur et améliorer nos vies.

Quel rôle peut jouer la politique dans cette lutte contre le réchauffement climatique?

Le climat doit être présent dans toutes les politiques, car il va toucher notre vie quotidienne, notre logement, notre pouvoir d’achat, notre alimentation, l’école, la formation… On va devoir développer des solutions localement adaptées et soutenir les citoyens pour la transition énergétique, qui est incontournable. Par exemple, pour rénover les bâtiments, installer une pompe à chaleur, on demande des tas de choses aujourd’hui. Il y a des aides et des diagnostics énergétiques qui peuvent être mis en place, mais c’est souvent compliqué de s’y retrouver. On peut imaginer que les agglos prennent les choses en main, mettent en place des services dédiés, des guichets uniques comme on dit, et accompagnent les particuliers dans leurs démarches.

Il en va de l’avenir du territoire?

La transition écologique pose la question de la destruction des emplois. Pour construire des voitures électriques, il faut moins de monde. L’industrie du fioul va disparaître, les gens vont devoir se reconvertir. Au contraire, on va avoir besoin davantage de jardiniers, d’agriculteurs, de services à la personne, de gens dans le Bâtiment. Ce qui est intéressant, c’est que ce ne sont pas des métiers substituables qui peuvent être délocalisés. On aura besoin de ces gens sur place, ici, capables de répondre aux besoins d’un territoire. Les exigences des gens changent, il y a une envie de vivre mieux. Pour continuer à vivre et à attirer de la population, un territoire doit s’adapter et répondre à ces nouveaux besoins.