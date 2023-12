L'alerte météo au verglas et aux avalanches prolongée dans les Alpes-Maritimes

Attention si vous prenez la route ou si vous avez prévu une sortie en montagne! Les Alpes-Maritimes ont été à nouveau placés en vigilance jaune au verglas et aux avalanches pour la journée mardi 5 décembre.

Cette vigilance météo est en cours depuis ce lundi.

Pluie sur le littoral, neige dans l'arrière-pays... le département a connu une baisse brutale des températures.

Selon les données de Météo France, il n'a pas fait plus de 8° dans la journée sur le littoral azuréen, soit la journée la plus fraîche depuis 1 an.

Dans l'arrière-pays, le mercure affichait quant à lui des températures négatives.

Isola 2000 et Auron annoncent leur ouverture

Seule bonne nouvelle de ce virage à 180° opéré par la météo après un week-end ensoleillé? Auron et Isola 2000 ont annoncé l'ouverture prochaine de leurs remontées mécaniques. Elle est fixée à ce samedi 9 décembre.

Initialement fixée au 2 décembre, l'ouverture des stations de ski du Mercantour avait dû être annulée pour manque de neige.