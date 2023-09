La vigilance aux orages prolongée ce jeudi dans les Alpes-Maritimes, de la grêle attendue localement

Des orages vont se développer sur les reliefs des Alpes-Maritimes ce jeudi 14 septembre. Aussi, Météo France a décidé de prolonger la vigilance jaune aux orages, de 13 heures à 20 heures.

La matinée sera toutefois ensoleillée sur une partie du département, à l'exception des zones côtières où des nuages garniront le ciel.

Des averses orageuses jusqu'à l'arrière-pays Niçois

Comme le fait savoir Météo Côte d'Azur, la situation va se dégrader à la mi-journée et en cours d'après-midi. Des nuages vont naître sur l'arrière-pays. Ils vont délivrer des averses et des orages, notamment des Préalpes d’Azur aux Haut Var-Verdon et Mercantour (Tinée/Vésubie/Roya).

A l'instar de ce mercredi, ces averses orageuses pourront localement se rapprocher de l’arrière-pays Niçois.

Côté températures, les maximales iront de 18 à 22 °C dans les vallées du haut pays, de 23 à 26 °C dans les vallées du moyen-pays et 25 à 27°C près des zones côtières. De Nice à Menton, elles ne dépasseront pas les 25 °C