La tempête Fien va-t-elle impacter les Alpes-Maritimes et le Var?

Des chutes d'arbres, 15.000 coupures d'électricité, des rafales de vent allant jusqu'à 150 km/h... la tempête Fien a touché le Sud-Ouest de la France la nuit dernière. Mais qu'en est-il de son évolution dans les prochaines heures?

"La perturbation associée à cette tempête se 'coupe en deux' en arrivant sur le Massif central: sa partie nord va donner des chutes de neige sur le nord-est du pays, alors que sa partie sud donne encore de fortes rafales de secteur ouest sur la Méditerranée, du Languedoc jusqu'à la Corse. Le département des Alpes-Maritimes sera relativement épargné", explique Franck Lannoy, prévisionniste chez Météo-France.

Il y aura toutefois du vent assez fort sur le bord de mer, les Alpes-Maritimes étant en vigilance jaune vagues-submersion jusqu'à ce mercredi 12 heures, ce qui engendrera une forte houle. Les plus fortes rafales devraient atteindre 70 km/h. Le Var, pour sa part, est en vigilance orange vagues-submersion jusqu'à minuit ce mardi avec également une forte houle attendue, notamment sur la partie est. "Les déferlements associés, conjugués à la surélévation du niveau de la mer (surcote), risquent d'engendrer des submersions localisées par franchissement de paquets de mer et débordement. Sur les Alpes-Maritimes, le secteur de Nice à Menton sera particulièrement concerné par de forts déferlements et des franchissements, notamment ce mardi soir", précise le spécialiste.

La situation devrait être beaucoup plus calme à partir de ce mercredi après-midi.