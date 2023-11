Terrasses balayées, mobilier enseveli... La tempête Domingos provoque un coup de mer sur la plage du Larvotto à Monaco

"Depuis plusieurs jours nous faisons face à ces tempêtes répétitives. Samedi soir à 23 heures, c’était plutôt calme et dans la nuit, c’est monté à nouveau", explique Anne Tanzi, propriétaire du restaurant La Note Bleue.

L’avant de l’établissement en a fait les frais. Des tables et des chaises cassées, du matériel technique endommagé. Ce dimanche matin, les équipes ont repoussé le sable ayant recouvert la terrasse pour former une digue de protection. "Tout cela commence à être lourd et nous nous sentons délaissés face à ce problème".

"Le problème est le même depuis vingt ans"

La réfection de la plage, opérée entre 2020 et 2021 n’a visiblement pas donné de solution pour freiner le flot maritime en cas de tempête et protéger les terrasses des restaurateurs. "Je suis là depuis vingt ans et le problème est le même", lâche fatigué, Christophe Cailteux, le patron du Miami Plage.

Son établissement a été le plus fortement impacté par la tempête dans la nuit de samedi à dimanche. La terrasse a été ensevelie sous les monceaux de sable d’où dépassent tables et chaises. "Samedi soir nous avions démonté une partie du matériel, et vers 4 heures du matin, les vagues ont tout envahi. La structure de la terrasse est foutue", souffle le restaurateur, le regard perdu sur cette dune qui recouvre son outil de travail. L’eau est également entrée dans le restaurant, faisant sauter l’électricité.

Faisant contre mauvaise fortune, bon cœur, les restaurateurs ont quand même ouvert leurs enseignes en ce dimanche ensoleillé pour servir leurs clients à l’intérieur.