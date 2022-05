La préfecture des Alpes-Maritimes reconduit l’alerte sécheresse ce lundi et jusqu’au 31 mai

Le 31 mars, à la suite des données faisant apparaître des débits de certains cours d’eau inférieurs aux seuils d’alerte, le préfet des Alpes-Maritimes avait placé en alerte sécheresse 98 communes des Alpes-Maritimes des bassins-versants de la Brague, du Var amont, du Var aval, du Paillon, de la Roya, Bévéra et côtiers mentonnais.

En raison des indicateurs de sécheresse et des prévisions météorologiques n’étant pas susceptibles d’entraîner une amélioration significative de la situation, les stades de vigilance et d’alerte sécheresse dans le département ont été prolongé ce lundi et jusqu’au 31 mai., tandis qu’une vague de chaleur est attendue cette semaine dans notre département.

Quelles restrictions

Sur les zones placées en alerte s’appliquent des mesures de restriction d’usage de l’eau.

Pour les usages agricoles, l’arrosage est interdit entre 9 et 19 heures, et une réduction de 20% des prélèvements ou consommations, par rapport aux autorisations individuelles, est exigée.

Pour les usages industriels, artisanaux et commerciaux: 20% de réduction de la consommation hebdomadaire moyenne de l’année en cours est exigés.

Pour tous les autres usages (à vocation économique et/ou domestique), l’arrosage d’espaces verts, de pelouses, de stades de sport, et des golfs est interdit entre 9h et 19h et une réduction de 20% des prélèvements ou consommation est attendue.

Est également interdit l’arrosage des jardins d’agrément et des jardins potagers de 9h à 19h, le lavage des véhicules automobiles et engins nautiques motorisés, à l’exception des stations professionnelles économes en eau.

Le lavage à grandes eaux des voiries, terrasses et façades est interdit (seul le lavage sous pression est autorisé), le remplissage des piscines et spas privés est interdit, les jeux d’eau (sauf jeux d’eau liés à la santé publique), le remplissage et la mise à niveau des plans d’eau sont interdits.

Les fontaines sont fermées sauf si elles fonctionnent en circuit fermé ou en alimentation gravitaire.

Liste des communes concernées

Antibes, Biot, Auvare, Bairols, Beuil, Chateauneuf-d’Entraunes, Clans, Daluis, Entraunes, Guillaumes, Ilonse, Isola, La Croix-sur-Roudoule, La Tour-sur-Tinée, Lieuche, Marie, Péone, Valberg, Pierlas, Puget-Rostang, Puget-Théniers, Rigaud, Rimplas, Roubion, Roure-sur-Tinée, Saint-Dalmas de Selvage, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Léger, Saint-Martin d’Entraunes, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Sauze, Thiéry, Touët-sur-Var, Valdeblore, Villars-sur-Var, Villeneuve d’Entraunes, Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Beausoleil, Belvédère, Bonson, Cap d’Ail, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Eze, Falicon, Gattières, La Bollène-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Trinité, La Turbie, Lantosque, Le Broc, Levens, Malaussène, Massoins, Nice, Roquebillière, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Martin-du-Var, Tournefort, Tourettes-Levens, Utelle, Venanson, Villefranche-sur-Mer, Lucéram, Touët-de-l’Escarène, L’Escarène, Peille, Peillon, Drap, Cantaron.

Le reste des communes du département est toujours en vigilance sécheresse.