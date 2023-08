La fin de la canicule, c'est pour quand? On fait le point sur les prévisions dans les Alpes-Maritimes

Les jours passent et se ressembles sur la Côte d'Azur. Une chaleur étouffante pendant la journée et des nuits tropicales où la température ne redescend jamais... Voilà le lot quotidien des azuréens depuis cinq jours consécutifs.

Mais alors, la fin de la canicule c'est pour quand? Si les températures vont perdre un ou deux degrés par endroits, il faudra cependant être encore un peu patients pour sortir de cet effet de dôme de chaleur.

Un week-end au frais?

Bien que beaucoup d'incertitudes persistent sur le temps de ce week-end, Météo France prévoit une première baisse des températures dans la nuit de vendredi à samedi, puis une seconde baisse plus significative dans la journée du samedi et pour le reste du week-end.

Cependant le temps ne sera pas forcément clément, comme le précise Météo France: "les fortes chaleurs au sol mêlées à d'autres paramètres font craindre un temps incertain pour la fin de ce week-end".

En effet, jusqu'à présent un anticyclone stagnait au-dessus de l'hexagone, permettant de conserver un temps clair et ensoleillé avec des températures élevées avec la présence d'un dôme de chaleur, comme l'explique Météo France. Mais il pourrait disparaître dans les prochains jours et laisser place à quelques perturbations et un temps beaucoup plus instable.

Les prévisions annoncent un risque d'orages sur l'ensemble du département. Ils apparaîtront tout d'abord sur la moitié nord du département en première partie de journée et se généraliseront au reste du département au cours de l'après-midi.

Une bonne nouvelle car "les précipitations vont aider à faire baisser la température", précise le météorologue.

Des températures qui devraient redescendre pendant la nuit

C'est surtout la nuit que la température minimale sera bien différente de celle des derniers jours. "On perdra 4 à 5 degrés sur la bande littorale des Alpes-Maritimes". Nous serons donc bien loin des 27 à 28 degrés que nous connaissons et des records de températures enregistrés à Menton, avec 30,4 degrés dans la nuit du mardi au mercredi 23 août.

Il faudra donc patienter jusqu'à la fin de semaine pour profiter d'une température plus agréable sur l'ensemble du département. La vigilance canicule pourrait dont bien être levée dans la nuit de vendredi à samedi et impliquer un retour à la normale relativement rapide.

Des pointes de 42 à 43 degrés ce jeudi

Attention ce jeudi, le mercure pourrait grimper jusqu'à 43 degrés par endroits. Les températures maximales sur la moitié sud seront globalement stationnaires, comme le précise le bilan de Météo France.

Vendredi, la dégradation orageuse se poursuivra sur la moitié nord, tandis que le soleil continuera majoritairement à prédominer sur la partie sud. Les températures seront en baisse sur tout le territoire mais de fortes chaleurs se maintiendront entre la vallée du Rhône et le sud-est où le mercure grimpera encore jusque 37 à 39 °C.

