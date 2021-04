Jusqu’à moins 9 degrés dans le Var... Un record en avril

Même si ce coup de froid était annoncé depuis plusieurs jours, sa vigueur surprend. Des températures négatives ont été relevées ce matin dans le département, et elles sont plus importantes que redoutées. Le mercure a frôlé les moins 10 degrés dans les secteurs les plus froids, comme moins 9,1 degrés à Trigance, moins 4 à moins 7 ailleurs, parfois moins 8 en Provence Verte et jusqu’à moins 2 dans certaines plaines littorales, selon le site Météo-Varoise, qui relève "des records pour avril".

"C’est une catastrophe pour le Var, il a gelé sur une grosse partie du vignoble" indique Laurent Grimaud, secrétaire général de la Fédération des syndicats d’exploitants agricoles, qui fait le tour de ses confrères pour recenser les dégâts. Il faudra entre 48 heures et quelques jours, pour les estimer selon les cépages et les zones géographiques.

Certains viticulteurs et arboriculteurs avaient anticipé, en réalisant des brûlages de paille autour de leurs vignes et de leurs cultures, pour essayer de protéger les bourgeons.