Au 8e jour de la vigilance orange à la canicule, la chaleur reste intense dans le département des Alpes-Maritimes ce lundi 25 juillet.

Les quelques passages nuageux qui traversent le département en cours de journée ne suffisent pas à tempérer l'atmosphère.

Tandis que la nuit a encore été chaude sur le littoral (pas moins de 26°C relevés à Nice), Météo-France prévoit jusqu'à 36°C à l'ombre dans les Alpes-Maritimes dans le courant de l'après-midi.

Au moment le plus chaud de la journée, comptez sous abri 30°C à Nice et à Menton, 32°C à Cannes, à Antibes et à Grasse, 33°C à Saint-Martin-du-Var et à Saint-Etienne-de-Tinée, 34°C à Tende, à Guillaumes et à Villars-sur-Var, 35°C à Puget-Théniers et 36°C à Roquebillière et à Saint-Sauveur-sur-Tinée.