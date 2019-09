Journée plein soleil ce samedi sur la Côte d'Azur (avec un peu de vent)

Autant vous étiez (presque) désespéré le week-end dernier sous le ciel bas et humide de la Côte d'Azur, autant là on se croirait toujours en plein été.

Parce que ce samedi va offrir une journée toute ensoleillée et très agréable sur l'ensemble du département.

Même si quelques nuages pointeront en fin de journée sur le littoral et l'arrière-pays niçois et mentonnais.

Un air d'été que l'on retrouvera sur le sable où les températures afficheront -au mieux- 25° à Nice, 26° à Antibes, 27° à Menton et même 29° du côté de Théoule-sur-Mer.

Des températures tout aussi agréables dans le moyen et l'arrière pays, de 23° à Saint-Etienne-de-Tinée à 29° à Saint-Sauveur-sur-Tinée en passant par 27° à Grasse.

A noter que le vent soufflera entre 40 et 50 dans le pays grassois et sur le littoral de Théoule-sur-Mer à Nice jusque dans l'après-midi.

C'est le 271e jour de l'année

Nuit de pleine lune pour la Saint-Venceslas.

Quelques 28 septembre. 1803: naissance de l'écrivain Prosper Mérimée (mort le 23 septembre 1870); 1841: naissance de Georges Clemenceau (mort le 24 novembre 1929); 1895: mort de Louis Pasteur; 1958: adoption par référendum du projet de Constitution de la Ve République; 1966: mort de l'écrivain André Breton, "pape" du surréalisme; 1970: mort du président égyptien Gamal Abdel Nasser; 1991: mort du trompettiste Miles Davis; 1992: lancement de la chaîne culturelle franco-allemande Arte; 1994: Dans la nuit du 27 au 28, 852 personnes trouvent la mort dans le naufrage en mer Baltique du Ferry "Estonia", reliant Tallinn à Stockholm; 2000: la visite du chef de l'opposition de droite israélien Ariel Sharon sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-est provoque la seconde intifada; 2016: décès de Shimon Peres, un des pères fondateurs d'Israël et prix Nobel de la paix; 2018: un séisme suivi d'un tsunami frappent l'île de Célèbes en Indonésie faisant plus de 4.300 victimes.

C'est leur anniversaire: Brigitte Bardot, actrice née en 1934; Naomi Watts, actrice australienne née en 1968; Nolwenn Leroy, chanteuse née en 1982.

Le soleil se lève deux minutes plus tard à 7h47 et se couche deux minutes plus tôt à 19h35.

Le dicton: "Brouillard d'automne, beau temps nous donne".