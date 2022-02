Jeudi ensoleillé sur la Côte d'Azur, plus de 20°C attendus dans l'arrière-pays

La journée s'annonce globalement ensoleillée ce jeudi 17 février 2022 dans les Alpes-Maritimes, malgré quelques brumes et passages nuageux somme toute fugaces.

Seules les hauteurs du pays grassois pourraient être balayées par le vent, tandis que le département voisin du Var est en alerte jaune.

Les températures attendues sur le littoral sont agréables: entre 14°C et 16°C à l'ombre au meilleur de la journée, soit deux unités au-dessus des normales de saison.

Dans l'arrière-pays, la douceur est remarquable et même anormale: Météo-France prévoit jusqu'à 16°C à Saint-Etienne-de-Tinée, 19°C à Villars-sur-Var, 20°C à Roquebillière et même 21°C à Saint-Sauveur-sur-Tinée, soit parfois douze degrés de plus que les valeurs saisonnières!