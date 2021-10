Il remporte le prix du public du photographe météo de l'année avec son cliché d'un orage à Cannes

Il s'est illustré parmi près de 9.000 photos et plus de 3.000 photographe. Serge Zaka a remporté le prix du public au prestigieux concours "Weather Photographer of the Year 2021" ce samedi, organisé par Royal Meteorological Society.

Il a également été élu troisième plus belle photo de l'année par le jury.

L'Héraultais s'est distingué grâce à un cliché pris depuis Théoule-sur-Mer, intitulé "Orage dans la baie de Cannes", pris le 4 août 2020.

"J’ai observé la naissance d’un orage isolé, éclairé par la pleine lune, sous un ciel étoilé, dans la baie de Cannes. Celui-ci lâchera des nombreux éclairs extranuageux en air sec, d’où une superbe netteté des éclairs. Certainement l’une de mes plus belles prises de ces quinze dernières années" écrit le photographe en légende sur son site internet.

Et ce samedi, le chercheur agroclimatologue n'a pas masqué son émotion à l'annonce de son prix, déclarant sur Twitter: "Après 16 ans de chasse, 16 ans de passion, j'ai l'honneur, au bord des larmes, de vous annoncer que ma photo a été élue plus belle photo météo du monde (public), troisième plus belle d'après les juges. Merci pour votre soutien!"

Le premier prix a été remporté par l'Italien Giulio Montini. Son cliché intitulé "Morning fog", a été pris au petit matin depuis une colline d'Airuno, dans le nord de l'Italie, non loin de Bergame.

"Dans les mois d’automne, certains jours, il est possible d’assister à ce spectacle avec les premières lueurs du lever du soleil. Au bout de 20 minutes, tout est fini." a expliqué le vainqueur de cette édition 2021.