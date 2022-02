"Il était temps!": La "délivrance des stations" de la Côte d'Azur après les chutes de neige

Une libération pour le monde du ski et même une bouffée d’air pour les plus petites stations, proches de l’asphyxie. Alors qu’il n’avait pas neigé depuis Noël, les flocons ont fait leur grand retour, dans les Alpes-Maritimes, ce lundi, comme annoncé la veille.

Du côté des grosses machines, on se félicite de pouvoir de nouveau tourner à plein régime. Comme à Isola 2000. "C’est parfait, se pourlèche Jean-Christophe Desens, directeur de la station. Jusqu’ici, on était à 60% du domaine skiable ouvert avec la neige de culture. Là, on va être à 85% avec de la neige naturelle, qualitative. Ça va booster les séjours à la journée, ça nous fait du bien".

Même tendance plus bas, à Valberg. Alexis Barrois, directeur pôle tourisme, parle de "délivrance": "C’est du bonheur pour tout le monde. On avait 19 pistes ouvertes sur 56, grâce à la neige artificielle. On attend entre 30 et 50cm. C’est beaucoup plus qu’à Noël. Ça devrait perdurer jusqu’à la fin de la saison et booster les vacances: pour l’instant, on est à moins de 60% de réservations."

"La première fois qu’il faut batailler comme ça"

Plus les stations sont petites et à basse altitude, plus le soulagement est grand. "Cette neige relance la saison, qui était au ralenti, confirme Philip Bruno, maire de Roubion. Ça va nous permettre d’ouvrir la totalité du domaine skiable. Jusqu’ici, on tournait à 30%. Nous n’avons des canons à neige que sur une partie limitée…"

À Turini-Camp d’argent, où il n’y a pas de canon, on a dû bricoler jusqu’ici. "On regarde les chutes avec grand enthousiasme, souffle Jean-Marc Neri, directeur d’exploitation. C’est un exploit qu’on ait pu rester ouvert jusqu’ici. Je me suis fait prêter un canon par le Boréon et j’ai récupéré ce que je pouvais des trottoirs et des bourrelets de chasse-neige, pour maintenir un minimum d’activité, pour nos trois commerces. Mais c’est la première fois qu’il faut batailler comme ça. Il était temps qu’il neige. Et là, ça devrait être suffisant pour tenir la saison."