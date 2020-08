Grisaille, pluie, orages... La météo capricieuse du dernier week-end d'août sur la Côte d'Azur

On l'avait imaginé ensoleillé, radieux, chaud, agréable... avant une rentrée qui s'annonce encore compliquée.

Hélas, rien de tout cela. Le dernier week-end du mois d'août ne sera pas franchement joyeux côté météo.

Cela a déjà commencé ce vendredi avec une journée sous les nuages et marquée, encore une fois, par des orages dans l'arrière-pays.

Samedi humide

Et samedi matin, le réveil sera mitigé avec des éclaircies sur le littoral et des averses sur le relief.

Et l'après-midi, c'est carrément la douche froide en raison des pluies prévues sur le bord de mer et l'arrivée des orages sur le moyen et l'arrière-pays.

La soirée et la nuit seront aussi très humides avec des pluies sur l'ensemble des Alpes-Maritimes.

Côté températures, elles oscilleront entre 21 et 29° de Théoule à Menton; entre 18 et 26° dans le moyen-pays; et entre 13 et 27° dans le haut-pays.

A noter que le vent soufflera toute la journée sur les reliefs, entre 40 et 80km/h.

du mieux dimanche

Réveil dominical sous la grisaille et les averses presque pour tous.

Mais le mistral va venir balayer tout ça au fur et à mesure de la journée avec des éclaircies de plus en plus franches avant le retour dominant du soleil dans l'après-midi.

Un mistral qui soufflera entre 45 et 75km/h au maximum.

Le thermomètre profitera un peu de se réchauffement avec 29° maximum sur le sable notamment.

Lundi, la journée sera chaude et ensoleillée.