Fortes pluies et grosses chaleurs... qu'est-ce que le "blocage en oméga", ce phénomène météorologique extrême qui touche l'Europe?

De la chaleur en France, des pluies torrentielles en Grèce, en Espagne, et qui, maintenant, touchent la Turquie... ces éléments déchaînés seraient le fait d'un "blocage en oméga", autrement appelé "bloc oméga", selon les spécialistes du climat et de la météo.

Un phénomène atmosphérique et météorologique qui tient son nom de la lettre grecque oméga, et sa forme de dôme (Ω). Une forme qui rappelle le fameux "dôme de chaleur", auquel nous sommes désormais habitués dans l'hémisphère Nord.

Les conditions figées

Dans les faits, ce "blocage en oméga" "bloque la circulation atmosphérique à haute altitude et fige pendant un temps les conditions météorologiques. Même si ce n'est pas systématique, les blocages en oméga peuvent être à l'origine de conditions extrêmes, comme c'est le cas en Europe actuellement", explique France Info.

Ainsi, un temps exceptionnellement chaud et sec sous anticyclone (il est actuellement positionné sur la France, la Grande-Bretagne et jusqu'en Scandinavie) cohabite avec un temps humide et frais, comme c'est actuellement le cas en Espagne ou en Grèce, avec les pluies que l'on connaît.

Ces "blocages en oméga" ne seraient, en revanche, "pas le fruit du changement climatique ni de l'activité humaine". En France, l'épisode actuel va se prolonger jusqu'à la fin de la semaine.