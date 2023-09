Fortes chaleurs et amplitudes importantes: voici la météo qui vous attend cette semaine dans les Alpes-Maritimes

Lundi 4 septembre

La semaine commence avec des passages nuageux sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes et un vent calme. Le ciel se dégagera dans la soirée.

Les températures seront comprises entre 14°C et 26°C ce lundi matin et grimperont jusqu'à 34°C dans les secteurs de Roquebillière et Saint-Sauveur-sur-Tinée et 31°C sur le littoral au plus chaud de la journée.

Mardi 5 septembre

Le soleil brillera du matin jusqu'au soir dans la totalité du territoire, à l'exception d'éclaircies dans la soirée entre Tende et Saint-Etienne-de-Tinée. Le vent sera calme.

Côté températures, il fera entre 14°C et 25°C ce mardi matin et jusqu'à 33°C du côté de Saint-Sauveur-sur-Tinée dans l'après-midi. Le littoral sera moins chaud, à 28°C maximum.

Mercredi 6 septembre

Rebelote ce mercredi, avec du soleil du matin au soir sur l'ensemble du département. Le vent sera aussi calme que les jours précédents, avec des rafales à 15km/h maximum.

La minimale sera de 14°C à l'extrême nord des Alpes-Maritimes tandis que la maximale sera de 33°C dans l'arrière-pays, toujours dans le secteur de Roquebillière et Saint-Sauveur-sur-Tinée.

Jeudi 7 septembre

Le soleil brillera toujours sans l'ombre d'un nuage, ce jeudi, dans les Alpes-Maritimes. Seule perturbation à noter, des rafales à 40km/h maximum dans l'arrière-pays niçois dans la matinée.

Les températures descendront à 12°C à Guillaumes à l'aube et atteindront 32°C dans le même secteur et 30°C sur le littoral au plus chaud de la journée.

Vendredi 8 septembre

Léger changement dans la météo, ce vendredi. Si le ciel sera toujours aussi ensoleillé, de rares averses sont annoncées dans l'après-midi à Tende et Saint-Etienne-de-Tinée.

Les températures chuteront, avec une minimale à 8°C à l'extrême nord du territoire et une maximale à 30°C à Roquebillière. Il fera encore moins chaud sur la côte, avec 27°C.

Week-end

Si les prévisions de Météo-France peuvent encore évoluer, elles annoncent pour l'instant un week-end ensoleillé, jusqu'à 30°C samedi et 29°C dimanche.