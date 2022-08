Fin de l'épisode caniculaire dans une quinzaine de départements, arrivée des orages

Météo-France a levé vendredi l'alerte canicule dans une quinzaine de départements de l'est et du sud-est de la France, laissant désormais onze départements encore concernés, principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA), et alerté sur l'arrivée d'orage "localement importants" dans ces régions.