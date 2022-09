Episode méditerranéen ou simples averses? Les prévisions météo du week-end dans le Var et les Alpes-Maritimes

Les précipitations arrivent par l'ouest dans la nuit de vendredi à samedi. Les premières gouttes devraient tomber vers 3 heures du matin dans le Var et quelques heures plus tard dans les Alpes-Maritimes. Selon Météo France, il devrait y avoir deux ou trois heures de décalage entre les deux départements.

Des cumuls situés entre 40 et 60 mm sont attendus côté varois et entre 10 et 20 mm sur la Côte d'Azur.

Après une accalmie en début et milieu d'après-midi, de nouvelles pluies sont annoncées dans la nuit de samedi à dimanche. "A priori des averses modérées", détaille le service météorologique.

En somme, le temps sera majoritairement nuageux et pluvieux ce week-end, mais tous les voyants sont au vert pour l'instant, contrairement aux Bouches-du-Rhône, au Vaucluse, au Gard et à l'Hérault, d'ores-et-déjà placés ce vendredi en vigilance jaune aux orages et pluie-inondation.