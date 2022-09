Entre grand soleil et averses ce dimanche sur la Côte d'Azur

La journée commence avec un ciel ensoleillé sur l'ensemble du territoire azuréen. Les perturbations arriveront dans l'après-midi, sous la forme de rares averses dans les terres et d'éclaircies sur le littoral, qui s'étaleront dans la soirée.

Les orages sont passés et ne reviendront plus. Le département des Alpes-Maritimes n'est pas placé en vigilance, ce dimanche.

Le vent sera calme et, côté températures, il fera entre 14°C et 30°C au plus chaud de la journée.