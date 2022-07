Encore jusqu'à 36°C à l'ombre ce mardi dans les Alpes-Maritimes

Météo-France a levé la vigilance orange à la canicule mais il continue de faire très chaud dans les Alpes-Maritimes ce mardi 26 juillet. Le département reste d'ailleurs placé en vigilance jaune, au moins jusqu'à mercredi matin d'après la carte de vigilance de l'institut de prévisions.

Quelques averses, localisées et peu intenses, pourraient arroser une partie du relief dans l'après-midi. Mais elles ne seront pas suffisantes pour faire redescendre le mercure.

Au meilleur de la journée, les thermomètres devraient afficher entre 30°C (Nice) et 33°C (Cannes) sur le bord de mer, et atteindre 36°C dans la Tinée et la Vésubie.