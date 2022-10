En période de crise de l'énergie, faut-il s'attendre à un hiver plus froid que la normale?

Après neufs hivers consécutifs passés au-dessus des normales de saison, l'hiver, le vrai, est de retour. Les trois mois à venir pourraient retrouver des couleurs et des températures plus hivernales que ces dernières années.

Le modèle de prévision saisonnière européen a évoqué cette possibilité, dans sa dernière mise à jour. Même s'il reste un petit peu de temps avant le mois de décembre, des signaux météo tels que les températures ou encore les précipitations commencent à se dessiner plus précisément.

Après un mois d'octobre et de novembre qui s'annoncent tous deux un peu plus doux que la normale, la bise de décembre pourrait frapper l'Europe de l'Ouest. Un anticyclone qui pourrait bien stagner au-dessus de cette partie de l'Europe et faire chuter les températures.

C'est un temps plutôt sec qui est attendu dans les prochains mois, excepté sur le bassin méditerranée qui pourrait rencontrer quelques dépressions au cours de l'hiver.

Une situation qui pourrait perdurer en janvier avec de hautes pressions dominantes du proche Atlantique jusqu’à la Scandinavie et des conditions dépressionnaires s’étirant de la péninsule Ibérique à la Méditerranée, voire jusqu’en Europe centrale, selon les prévisions données dans la dernière mise à jour.

Des conditions météorologiques déterminantes en pleine crise énergétique

Dans un contexte énergétique compliqué, une inconnue demeure: la météo. Avec le nouveau plan de sobriété énergétique et les autres mesures, tout est mis en œuvre pour éviter un black-out sur le territoire national dans les mois à venir, les températures de cet hiver seront déterminantes.

Si les dépressions apportent de la douceur cet hiver, le risque de coupures d'électricité sera moindre, dans le cas contraire, si des anticyclones dominateurs stagnent au-dessus de l'Europe durant l'hiver, le froid pourrait dominer les tensions énergétiques pourraient bien en pâtir.