France, Espagne, Italie... L'Europe du sud suffoque, au pic d'un épisode de canicule tardif

Selon les experts, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés récemment en raison du réchauffement climatique, responsable d'épisodes de canicule et de périodes de sècheresse à la fois plus fréquents, plus longs et plus intenses.

Grèce: incendies mortels

Athènes s'est réveillée mercredi dans une épaisse fumée noire, et les pompiers grecs combattent pour le cinquième jour consécutif, dans tout le pays, des incendies qui ont déjà fait au moins vingt morts.

18 migrants présumés ont été retrouvés morts près de la frontière turque, au nord de la ville d'Alexandroupolis.

La chaleur, la sécheresse et le vent ont favorisé cette nouvelle vague d'incendies, qui avait déjà détruit lundi plus de 40.000 hectares, selon l'Observatoire national d'Athènes.

Ces conditions météorologiques persisteront jusqu'à vendredi, selon les services météorologiques.

Espagne: 4e canicule de l'été

L'Espagne devrait vivre mercredi le pic de sa quatrième vague de chaleur estivale avec des températures attendues au-delà de 40°C, notamment à l'intérieur du pays.

Mardi à Saragosse (centre), où le mercure a atteint 43°C, la chaleur était "vraiment oppressante", témoignait Gloria Rosas à l'AFPTV.

Aux Canaries, l'incendie qui ravage depuis une semaine l'île touristique de Tenerife a réduit en cendres près de 15.000 hectares et contraint des milliers de personnes à fuir.

Mais les secours voient "le bout du tunnel", selon le chef des urgences de l'archipel Manuel Miranda, grâce à des températures nocturnes en baisse et des vents plus faibles.

France: record de chaleur tardive

En France, les services météorologiques ont annoncé mercredi qu'un nouveau record de chaleur pour une fin d'été avait été établi mardi: avec un indicateur thermique national de 27,1°C (moyenne de 30 stations météorologiques du territoire), la journée a été la plus chaude jamais enregistrée après un 15 août.

Quelque 19 départements du sud du pays sont en vigilance rouge, le niveau maximal d'alerte, et 37 autres en orange.

"À l'échelle de la France, c'est la première fois qu'un épisode caniculaire aussi intense est observé aussi tard dans l'été", souligne Météo France. Le pic de la vague de chaleur est attendu ce mercredi ou jeudi, avant un début de baisse vendredi.

Italie: air chaud du Sahara

En Italie aussi, les températures sont de cinq à sept degrés au-dessus des moyennes saisonnières, selon le Centre italien de météorologie, en raison de la présence d'un anticyclone entre l'Europe occidentale et la Méditerranée alimenté par des courants d'air très chaud en provenance du Sahara.

À 3.000 mètres d'altitude, dans les Alpes italiennes, la température est montée jusqu'à 15 degrés, situation qui met à dure épreuve les glaciers.

En juillet 2022, l'effondrement d'un énorme bloc du glacier de la Marmolada avait fait 11 morts. Et malgré les ventilateurs et les douches mis en place par certains éleveurs pour rafraîchir leurs vaches, ces dernières produisent 15% de lait en moins en raison des fortes chaleurs, selon la principale organisation agricole italienne Coldiretti.

Jeudi, 41°C sont attendus à Florence, chef-lieu de la Toscane (centre), et 39°C à Milan, capitale économique italienne (nord).

Le pic de chaleur ne devrait être atteint que vendredi, avant l'arrivée en début de semaine prochaine de précipitations qui devraient faire baisser les températures.

Portugal: alerte incendie

Le Portugal est lui en alerte incendie maximale, alors que 50% du territoire a affiché mardi des températures égales ou supérieures à 40°C.

Dans le centre du pays, la température maximale a atteint 45,6°C, selon les services météorologiques. La chaleur devrait refluer à partir de jeudi.

Suisse: record pour la limite du zéro degré

Le pays alpin n'est pas épargné par la vague de chaleur. L'alerte canicule est au niveau 4 ("fort danger") sur 5 dans les régions de plaine autour du lac Léman et dans le Tessin (centre-sud). Un record a été battu mardi à Sion (sud-ouest), avec 37°.

Genève, où les élèves ont retrouvé les bancs d'école lundi, a enregistré 36,7°C mardi, et 35°C sont prévus mercredi.

La limite du zéro degré a atteint une altitude record lundi à 5.298 mètres, avant de redescendre depuis.