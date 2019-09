Du soleil partout malgré quelques de nuages en bord de mer ce dimanche sur la Côte d'Azur

Ce dimanche s'annonce encore très agréable pour clôturer ce mois de septembre.

Le soleil sera de la partie toute la journée même si des nuages inoffensifs envahiront le littoral le matin et en fin de journée.

Le vent s'engouffrera dans l'après-midi vers 40-50km/h du côté de Saint-Auban, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Saint-Etienne-de-Tinée; et en fin de journée dans la baie de Théoule et Mandelieu.

Côté températures, il fera 24° à Nice, 25° à Théoule et Antibes et 26° à Menton.

Sur les hauteurs, 24° à Tende, 25° à Grasse, 26° à Saint-Martin-du-Var et Roquebillière et 27° à Puget et Saint-Sauveur-sur-Tinée.

C'est le 272e jour de l'année

Et c'est Roch Hachanah, le Nouvel An juif (1er Tishri 5777) et également la Saint-Michel. Vénéré dans toute la chrétienté, il est notamment le patron des navigateurs, des parachutistes, des ambulanciers et des escrimeurs.

Quelques 29 septembre.

1642, rattachement de Sedan à la France;

1902, mort de l'écrivain Emile Zola;

1912, naissance du metteur en scène Michelangelo Antonioni (mort à Rome le 30 juillet 2007);

1931, naissance de l'actrice Anita Ekberg (morte le 11 janvier 2015);

1962, Ahmed Ben Bella devient le premier dirigeant de l'Algérie indépendante;

1984, Patrice Franceschi entreprend le premier tour du monde en ULM qu'il achèvera le 21 mars 1987;

1994, assassinat à Oran de Cheb Hasni, chanteur de raï;

1997, mort du peintre américain Roy Lichtenstein, l'un des chefs de file du pop art;

2005, les Algériens approuvent par référendum une "Charte pour la paix et la réconciliation nationale";

2016, le nom des nouvelles grandes régions françaises issues de la réforme territoriale est officialisé .

C'est leur anniversaire. Mylène Demongeot, actrice née en 1935; Silvio Berlusconi, ex-chef du gouvernement italien, né en 1936; Lech Walesa, homme politique polonais né en 1943; Michelle Bachelet, ex-présidente chilienne née en 1951; Jon Fos, écrivain norvégien né en 1959.

Le soleil se lève une minute plus tard à 7h48 et se couche deux minutes plus tôt à 19h33.

Le dicton : "Pluie de Saint-Michel sans orage, d'un hiver doux est le présage".